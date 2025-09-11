Собянин: коэффициент рождаемости в Москве растет в отличие от мегаполисов мира

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве суммарный коэффициент рождаемости растет в отличие от мировых мегаполисов, он выше среднего уровня по России.

«Смотрели Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сингапур, тоже такой восточный город. Ряд других городов. Везде суммарный коэффициент рождаемости падает. Падает очень быстро. А в Москве этот коэффициент не падает, а растет»,— сказал мэр на VI форуме социальных инноваций регионов в Москве (цитата по «РИА Новости»).

24 марта правительство утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики. Документ рассчитан до 2036 года, ключевым механизмом станет национальный проект «Семья». Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что стратегия включает достижение 13 показателей, в их числе рост количества многодетных семей и снижение их уровня бедности. Кроме того, к 2030 году планируется повысить коэффициент рождаемости до 1,6. В прошлом году он составил 1,4 ребенка на одну женщину.

Полина Мотызлевская