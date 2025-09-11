КХЛ выплатит «Ак Барсу» 111,3 млн рублей за прошедший сезон

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выплатит команде «Ак Барс» 111,3 млн руб. по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По итогам сезона «Ак Барс» находится на пятом месте по размеру выплат, больше всего получит «Локомотив» — 188,7 млн руб. В аналогичном сезоне 2023/24 года «Ак Барс» получил 59,5 млн руб.

Общая сумма выплат хоккейным клубам превысила 2 млрд руб. — рекорд за историю лиги. 30% выплачивается клубам за их спортивные достижения, остальные 70% — по девяти показателям, составляющим рейтинг клуба. Полученные средства рекомендовано потратить на совершенствование сервиса для игроков, уточняют в пресс-службе КХЛ.

Ранее сообщалось, что в 2024 году чистая прибыль хоккейного клуба «Ак Барс» достигла 1,457 млрд руб.

Марк Халитов