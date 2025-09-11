Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КХЛ выплатит «Ак Барсу» 111,3 млн рублей за прошедший сезон

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выплатит команде «Ак Барс» 111,3 млн руб. по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По итогам сезона «Ак Барс» находится на пятом месте по размеру выплат, больше всего получит «Локомотив» — 188,7 млн руб. В аналогичном сезоне 2023/24 года «Ак Барс» получил 59,5 млн руб.

Общая сумма выплат хоккейным клубам превысила 2 млрд руб. — рекорд за историю лиги. 30% выплачивается клубам за их спортивные достижения, остальные 70% — по девяти показателям, составляющим рейтинг клуба. Полученные средства рекомендовано потратить на совершенствование сервиса для игроков, уточняют в пресс-службе КХЛ.

Ранее сообщалось, что в 2024 году чистая прибыль хоккейного клуба «Ак Барс» достигла 1,457 млрд руб.

Марк Халитов