Песков назвал колебания курса валют естественными рыночными процессами

Колебания курса валют — это естественные рыночные процессы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что РФ сохраняет макроэкономическую стабильность.

«Президент неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам не нравится, то наоборот»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге. Он добавил, что всегда есть участники рынка, которым выгодны колебания рубля в ту или иную сторону. Однако, подчеркнул пресс-секретарь, «считать курс доллара» — это не прерогатива Кремля.

Также господин Песков заявил, что макроэкономическая ситуация в России остается «спокойной, надежной и предсказуемой» несмотря на нестабильное положение дел в мировой экономике.

Сегодня внебиржевой курс евро поднялся выше 100 руб. впервые с февраля, а вчера курс доллара вне биржи впервые с апреля превысил 84 руб.