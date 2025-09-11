Песков заявил об отсутствии конкретики по дате разговора Путина и Трампа

Конкретных договоренностей о дате телефонного разговора Путина и Трампа пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет никаких конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта,— сказал господин Песков. — Но при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован, все каналы для этого имеются».

10 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным «на этой неделе или в начале следующей». 5 сентября Дмитрий Песков допускал новую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он говорил, что саммит можно быстро организовать в случае необходимости.

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом договоренности по решению конфликта на Украине достигнуто не было.

Анастасия Домбицкая