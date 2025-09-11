Подозреваемого в краже старинной иконы редицивиста задержали в Петербурге

Полицейские 10 сентября задержали в Советском переулке 41-летнего рецидивиста, подозреваемого в совершении кражи старинной иконы XIX века из комнаты в коммунальной квартире на Гороховой улице, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В «послужном» списке задержанного также есть судимости за грабеж и мошенничество. Икона была изъята.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», 9 сентября с заявлением в полицию обратился 86-летний пенсионер. По словам потерпевшего, икона стоимостью 208 тыс. рублей исчезла из комнаты в первый день осени. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Андрей Маркелов