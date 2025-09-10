Неизвестные украли из комнаты пенсионера в Петербурге старинную икону XIX века
Вечером 9 сентября в полицию обратился 86-летний собственник комнаты в коммунальной квартире на Гороховой улице с заявлением о пропаже старинной иконы, сообщает «Фонтанка».
По словам пенсионера, неизвестный днем 1 сентября пробрался в его комнату на втором этаже дома и украл серебряную икону XIX века. Потерпевший оценил ущерб в 208 тысяч рублей.
