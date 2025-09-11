Компания «Флот Республики Татарстан» отправила «Метеор-2020» в пробный рейс Чистополь — Набережные Челны с остановками в Нижнекамске и Елабуге. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Метеор» отправили в пробный рейс Чистополь — Набережные Челны

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первыми пассажирами рейса стали медработники, ветераны, представители муниципальных служб и СМИ.

«Появление такого маршрута на современном скоростном судне будет очень важно для развития внутреннего туризма для наших гостей», — рассказал председатель госкомитета по развитию туризма Сергей Иванов.

Производство «Метеоров» осуществляется на Зеленодольском заводе в 2021 году, а первое судно спустили на воду в июне 2022 года. В мае 2024 года один из «Метеоров» сломался из-за сбоев в двигателях при неблагоприятных погодных условиях. После этого регулярные рейсы судов из Казани в Ульяновск и Чебоксары были временно приостановлены. В июле 2025 года «Флот РТ» получил два новых «Метеора».

