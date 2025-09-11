Определились полуфиналисты чемпионата Европы по баскетболу

Сборная Германии по баскетболу обыграла команду Словении в четвертьфинале чемпионата Европы. Определились все полуфиналисты турнира.

Команда Германии одержала победу со счетом 99:91. Больше всего очков (39) набрал словенец Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе победителей самым продуктивным стал Франц Вагнер (23).

В полуфинале немцы сыграют против сборной Финляндии, которая впервые в истории добралась до этой стадии европейского первенства. Также за выход в финал поборются команды Греции и Турции. Обе встречи пройдут 12 сентября.

Матчи чемпионата Европы принимали Финляндия, Польша, Латвия и Кипр. Play-off турнира проходит в Риге. Действующим чемпионом соревнований является сборная Испании, которая в этом году которая заняла пятое место в группе С и не вышла в play-off.

Таисия Орлова