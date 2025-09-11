Кравцов: большинство учеников 8-9-х классов знают, кем хотят стать в будущем

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в программе профориентации в школах участвуют уже 8,5 млн учеников. По словам министра, статистика показывает, что большинство учащихся 8-х и 9-х классов уже имеет представление о будущей профессии.

«Это очень важный показатель. То, что 8-й и 9-й класс, как показывает статистика, — (время.— ''Ъ''), когда действительно какое-то решение осознанное (принимается.— ''Ъ''). Подготовится к этому решению (нужно — ''Ъ'') раньше. Система профориентации, которая сегодня развивается в стране, начинается с шестого класса»,— сказал господин Кравцов на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он также представил данные: в программу профориентации для школьников входит посещение предприятий, в этой работе задействованы 13 тыс. партнеров, в том числе Ростех.

С 1 сентября 2023 года в школах реализуется единая модель профориентации. Ее частью является внеурочный курс занятия «Россия — мои горизонты» для учеников 6-11-х классов. С этого учебного года в курс в пилотном режиме введена так называемая региональная компонента: школьникам рассказывают о профессиях, востребованных в их субъекте федерации.

Полина Мотызлевская