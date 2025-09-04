Где родился — там и потрудился

В новом учебном году до 50% занятий в рамках ранней школьной профориентации отведены кадровым потребностям региона учащегося. В школах Санкт-Петербурга, к примеру, расскажут про «морские профессии», в Ростовской области — про сельское хозяйство, в Марий Эл — про машиностроение. Через два года не менее половины занятий по профориентации в обязательном порядке посвятят региональной тематике.

В четверг, 4 сентября, в школах стартует новый этап профориентационных уроков «Россия — мои горизонты». С этого учебного года в курс в пилотном режиме введена так называемая региональная компонента: школьникам рассказывают о профессиях, востребованных в их субъекте федерации.

«Россия — мои горизонты» — внеурочный курс занятий, проходящий по четвергам у учеников 6–11-го классов. Курс является частью единой модели профориентации, реализуемой в школах с 1 сентября 2023 года. В рамках программы школьникам рассказывают о рынке труда и состоянии экономики. Курс реализуется на платформе «Билет в будущее», разработанной Фондом гуманитарных проектов.

Содержательная часть регионального курса формируется по методике, учитывающей прогнозы потребности в кадрах от Минтруда (в нее входят данные Росстата, региональные прогнозы), пояснили “Ъ” представители платформы «Билет в будущее». Пока местным темам можно посвятить до 17 из 34 занятий (объем определяют школы). Через два года региональной тематике в обязательном порядке отведут не менее 17 уроков.

“Ъ” спросил у регионов, как там планируют применять новый подход. В правительстве Санкт-Петербурга рассказали, что город заинтересован «привлекать молодежь к морским профессиям». В Ростовской области в программу курса включили два занятия с рассказами о сельском хозяйстве. Про профессии, связанные с машиностроением и строительной индустрией, расскажут школьникам Воронежской области. Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина сообщила, что для региона актуален весь «промышленный спектр», но в первую очередь — металлургия и слесарное дело. В Марий Эл на трех занятиях речь пойдет о машиностроении, сервисной отрасли и туризме. В Липецкой области около четверти курса отведут на рассказ о востребованных в регионе профессиях архитектора, сварщика, специалиста по робототехнике и воспитателя. В Москве в старших классах открыты предпрофессиональные классы по шести направлениям: медицинскому, инженерному, IT, медиа, предпринимательскому и психолого-педагогическому, сообщили “Ъ” в столичном правительстве.

«В прошлом десятилетии популярной была "жесткая форма" профориентации через создание профильных классов и ориентация на профессию внутри них. Но школьники чаще всего выбирали профиль, исходя из того, в какой класс пойдут их друзья»,— отмечает кандидат педагогических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Вадим Ковригин. «Важно учитывать личные склонности ребенка и кадровые потребности региона или страны,— добавляет ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра развития образования РАНХиГС Николай Родичев.— На федеральном уровне эти задачи решить сложно, но на региональном — возможно».

