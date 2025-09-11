Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

По итогам вчерашнего дня американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 0,3% и на закрытии был на уровне 6532,04 пункта, что стало рекордом. Нового максимума также достиг NASDAQ, который вырос менее чем на 0,1%, до 21 886,06 пункта. Индекс Dow Jones по итогам торгов снизился на 0,48%, до 45 490,92 пункта.

Как пишет AFP, индексы обновили рекорд на фоне роста акций компании Oracle. Рыночные игроки в США ожидают выхода новых данных по потребительским ценам, которые, как предполагается, повлияют на решения по процентным ставкам в США. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение ставок ФРС в октябре и декабре. В ФРС в последнее время говорили, что больше обеспокоены ситуацией на рынке труда, чем инфляцией. В FHN Financial считают, что пока можно говорить о «сдержанном» влиянии пошлин на инфляцию, потому что что «предприятия покрывают по крайней мере часть расходов на пошлины».

