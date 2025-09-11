Памфилова: в московских СИЗО впервые заработает система электронного голосования

Российские заключенные, находящиеся в следственных изоляторах (СИЗО), впервые смогут голосовать с помощью электронных технологий. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, электронное голосование с переносными терминалами появится в восьми московских СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Госпожа Памфилова подчеркнула, что участие в выборах сохраняется за теми, кто содержится в СИЗО и чья вина пока не доказана судом. Голосование будет проходить 12 сентября и распространяется на выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов. Всего по стране организуют 77 избирательных участков в 29 регионах.

Использование переносных терминалов, отметила глава ЦИК, это удобный и новый способ голосования. «Надеемся, что у нас будет возможность растиражировать их в более широких масштабах»,— сказала Элла Памфилова на выступлении в информцентре ЦИК.

Применение электронного голосования в СИЗО стало ответом на обращение столичного уполномоченного по правам человека, уточнила госпожа Памфилова. После нескольких лет отработки механизма «оптимальная форма» была найдена, заверила глава ЦИК.