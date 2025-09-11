Орбан потребовал отставки Урсулы фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна покинуть свой пост из-за своих взглядов. Об этом он сказал после того, как 10 сентября председатель ЕК выступила с ежегодной речью о положении дел в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Сегодня днем я подал прошение «Патриотов Европы» о (вынесении вотума.— "Ъ") недоверии: фон дер Ляйен должна уйти! Большие проблемы, кровавые дебаты. Грядут перемены, хотим мы этого или нет,— написал венгерский премьер в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). — Вопрос в том, какой будет ответ — Брюсселя или Венгрии? От этого зависит, какой будет наша страна. Конкурентоспособная, независимая, семейная, мирная и безопасная Венгрия. Или, как предлагают венгерские партии, проплаченные и выуженные из Брюсселя, "Тиса" и "Демократическая коалиция": управление из Брюсселя, поддержка мигрантов, войны и дружественной Украине Венгрии. Формула становится более ясной».

10 сентября правоконсервативная фракция «Патриоты Европы» инициировала вотум недоверия в отношении Урсулы фон дер Ляйен. Депутат Европарламента Кинга Галь объяснила решение объединения тем, что при госпоже фон дер Ляйен Еврокомиссии не удалось «справиться с самыми насущными проблемами», включая проблемы безопасности, торговли, конкурентоспособности, миграции.

На прошлой неделе евродепутаты из фракции «Левые» анонсировали планы провести в октябре новый вотум недоверия главе ЕК за торговое соглашение с США и молчание по Газе. К утру 9 сентября им не хватало всего три подписи, чтобы инициировать дебаты.

В июле главе Еврокомиссии уже пытались вынести вотум недоверия. Однако он не набрал достаточного количества голосов в Европарламенте благодаря поддержке главы ЕК со стороны либералов из партии «Обновляя Европу» и центристов из «Прогрессивного альянса социалистов и демократов». Тогда Виктор Орбан также выступил за отставку главы ЕК. Он выложил постер с изображением Урсулы фон дер Ляйен с надписью "Time to go" («Пора уходить»).

О ежегодной речи о положении дел в ЕС — в материале «Ъ» «Урсуле фон дер Ляйен досталось справа и слева».

Анастасия Домбицкая