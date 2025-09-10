Урсуле фон дер Ляйен досталось справа и слева

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила 10 сентября с ежегодной речью перед Европарламентом, пообещав ужесточить позицию ЕС в отношении Израиля и предложив использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. При этом она так и не ответила на основные упреки в свой адрес относительно торговых сделок с США и блоком МЕРКОСУР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне массы претензий к Урсуле фон дер Ляйен ее ежегодная речь про положение дел в ЕС была встречена без особого энтузиазма

Фото: Yves Herman / Reuters

Тучи сгущались

Традицию ежегодных обращений руководителя исполнительной власти ЕС с докладами о положении дел в Евросоюзе ввел в 2010 году Жозе Мануэл Баррозу с целью привлечь внимание общественности к достижениям Еврокомиссии. С тех пор отчеты главы ЕК стали восприниматься как формальный старт политического сезона, открывая который глава исполнительной власти ЕС по традиции расхваливает свою работу в прошедшем году и в общих чертах, без конкретики делится планами на следующие 12 месяцев.

Но на этот раз, по определению издания Politico, речь Урсулы фон дер Ляйен загодя обещала оказаться своего рода спасательной операцией.

Причин быть недовольными Урсулой фон дер Ляйен за неполный год ее второго срока во главе ЕК у разных политических сил внутри ЕС накопилось предостаточно.

Самая распространенная претензия — она ослабила Европу, согласившись на невыгодное торговое соглашение с США. Согласно обнародованному на этой неделе опросу Eurobazooka, в котором приняли участие респонденты из пяти стран ЕС (Испании, Франции, Германии, Польши и Италии), 52% опрошенных сочли себя «униженными», узнав об этом соглашении, а 75% заявили, что фон дер Ляйен не смогла защитить европейские интересы.

В последние дни главу ЕК критиковали и за другое торговое соглашение — с южноамериканским блоком МЕРКОСУР. Оно, по мнению многих, ущемляло интересы европейских фермеров. Наконец, в списке претензий значились ее авторитарный стиль, провал политики по борьбе с изменением климата и молчание по поводу ситуации в секторе Газа.

Одним из проявлений растущего недовольства фон дер Ляйен стал июльский вотум недоверия ей. Он не набрал достаточного количества голосов в Европарламенте благодаря поддержке главы ЕК со стороны либералов из партии «Обновляя Европу» и центристов из «Прогрессивного альянса социалистов и демократов», получивших за это ряд уступок со стороны Европейской народной партии (ЕНП), к которой относится фон дер Ляйен. Но этот случай высветил относительную слабость ее позиции и ряд существенных противоречий между политическими группами в ЕС.

А на прошлой неделе евродепутаты из фракции «Левые» анонсировали планы провести в октябре новый вотум недоверия главе ЕК за торговое соглашение с США и молчание по Газе.

К утру 9 сентября им не хватало всего три подписи, чтобы инициировать дебаты.

Свой отдельный вотум недоверия пригрозили устроить и в крайне правой фракции «Патриоты», где остались недовольны пролоббированным ЕК соглашением с южноамериканским блоком МЕРКОСУР. Показательно, что критику этой сделки, подрывающей, по мнению многих, позиции европейских фермеров, позволили себе даже французские, польские и ирландские законодатели из числа однопартийцев фон дер Ляйен по ЕНП.

Урсула не сдается

На радушный прием в стенах Европарламента в Страсбурге 10 сентября на таком фоне Урсула фон дер Ляйен рассчитывать не могла. Его и не случилось. Левые евродепутаты явились на ее речь в красном — в знак солидарности с жертвами в секторе Газа, а крайне правые то и дело прерывали речь главы ЕК выкриками и свистом, так что их пришлось несколько раз призывать к порядку.

В своей 40-минутной речи глава ЕК коснулась суровых вызовов, которые стоят как перед Европой, так и всем миром (прежде всего, имея в виду конфликт на Украине и кровопролитие в секторе Газа), и призвала ЕС «бороться за свое место» в мире, в котором возобладали «имперские амбиции» и зависимости, которые «безжалостно превращаются в оружие».

Оправдываться за приписываемые ей многими прегрешения Урсула фон дер Ляйен особо не стала. Разве что, признав критику, с которой столкнулась ЕК после заключения торгового соглашения ЕС с США, подчеркнула, что оно было «лучшим из возможных». «Если учесть исключения, которых мы добились, и дополнительные ставки, которые установили другим,— у нас, без сомнения, лучшее соглашение»,— отметила она, добавив, что «торговые отношения с Соединенными Штатами — самое важное».

Вместе с тем одним из императивов для повышения независимости ЕС она тут же обозначила диверсификацию торговых партнеров.

«80% нашей торговли приходится на страны, не связанные с Соединенными Штатами»,— заметила фон дер Ляйен, отметив в этой связи недавно представленные торговые соглашения с Мексикой и странами МЕРКОСУР и готовящееся соглашение с Индией.

Кроме того, глава ЕК позволила себе решительный ответ на неоднократные угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против стран, где действуют строгие цифровые правила или налоги на технологии. ЕС не пойдет на компромисс в вопросе регулирования технологий, заявила она.

Кое в чем фон дер Ляйен обнадежила своих критиков. Так, она пообещала приостановить торговое соглашение с Израилем, к чему уже пару месяцев призывают многие страны—члены ЕС, и ввести санкции против некоторых израильских «министров-экстремистов». Заявление об ужесточении позиции в отношении Израиля было встречено аплодисментами.

Восточных членов ЕС вроде Польши, Эстонии и Литвы она порадовала заявлением о желании Еврокомиссии оказать финансовую поддержку усилиям «прифронтовых» стран по мониторингу и защите своих границ от потенциальной, как они считают, российской агрессии.

Касаясь украинской темы, глава исполнительной власти подчеркнула усилия Европы в помощи Украине.

«Никто не внес столько, сколько Европа. На данный момент военная и финансовая помощь составила около €170 млрд»,— напомнила она депутатам Европарламента. И признав, что «потребуется еще больше», тут же заявила, что «это война России, и именно Россия должна за нее платить», предложив использовать замороженные российские активы для предоставления «репарационного кредита» для финансирования Киева в ближайшие годы.

Впрочем, это предложение вызвало больше вопросов, нежели ответов, поскольку за последние пару лет, что в Брюсселе обсуждают варианты отъема российских активов, юристы так и не смогли найти для этого законный путь.

Наталия Портякова