Республиканцы ищут союзников среди противников

Открывающаяся 2 сентября сессия Конгресса США обещает стать ареной серьезной борьбы внутри Республиканской партии. Она развернется между «ястребами» из Сената и сторонниками жесткой бюджетной экономии из Палаты представителей. Последним предстоит отстаивать свой более скромный проект оборонного бюджета перед сенаторами-республиканцами, которые уверены: на военных расходах экономить нельзя. В частности, члены Сената недовольны, что парламентарии из нижней палаты не склонны финансировать Украину. Сложившаяся ситуация создает почву для неожиданных межпартийных альянсов. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images Борьбу Сената против проекта оборонного бюджета, принятого Палатой представителей, возглавил бывший лидер республиканцев в верхней палате Конгресса США, глава подкомитета по ассигнованиям на оборону Митч Макконнелл (в центре)

Как только законодатели-республиканцы выйдут с каникул, в Вашингтоне начнется серьезная внутрипартийная борьба вокруг конкурирующих концепций оборонного бюджета.

Еще 31 июля комитет Сената по ассигнованиям жестко раскритиковал предложение Пентагона по финансированию сферы обороны, а также утвержденный на его основе вариант документа Палаты представителей на 2026 финансовый год. Сенаторы выступили с собственным проектом, который предписывает направить Пентагону на $21,7 млрд больше, чем утвердила нижняя палата. Что примечательно, в этом вопросе республиканцы и демократы в Сенате оказались почти единодушны, что случается крайне редко. Бюджетное предложение на $853 млрд в сенатском комитете по ассигнованиям было поддержано 26 голосами за (лишь трое проголосовали против). И ожидается, что оно будет принято полным составом Сената при поддержке как большинства республиканцев, так и значительного числа демократов.

Факт, что демократы в Сенате поддержали республиканцев, а законопроект Палаты представителей был принят почти исключительно за счет республиканских голосов (221 против 209), создает уникальную ситуацию, когда «ястребы» в Конгрессе могут объединиться с демократами против своих же однопартийцев.

Бывший лидер республиканцев в Сенате, глава подкомитета по ассигнованиям на оборону Митч Макконнелл активно критиковал проект Палаты представителей.

Он негодовал, что документ не учитывает инфляцию и в результате этого фактически подразумевает урезание расходов. По словам господина Макконнелла, США не смогут «построить (систему ПРО.— “Ъ”) "Золотой купол", пополнить запасы боеприпасов или возродить судостроение без устойчивого увеличения инвестиций в национальную оборону».

Сенатский законопроект значительно расширяет финансирование по ряду направлений. В частности, он предусматривает помощь Украине (около $1 млрд), и это также нашло поддержку среди демократов в верхней палате Конгресса. Дополнительные деньги планируется также направить Тайваню и странам на восточных рубежах НАТО. Кроме того, инициатива подразумевает выделение дополнительных денег на зарплаты военным (планируется повышение на 3,8%), ускорение строительства кораблей, пополнение истощившихся запасов ракет.

В отличие от этого версия Палаты представителей сохранила предложенный администрацией уровень финансирования в $831,5 млрд. В ней, по сути, отсутствует помощь Украине.

Финальная версия законопроекта во многом будет зависеть от позиции Дональда Трампа.

С одной стороны, он недавно заявил, что США больше не тратят деньги на украинский конфликт. Глава Белого дома утверждает, что теперь страна, напротив, «зарабатывает деньги», продавая оружие странам НАТО. С другой — нельзя исключать, что возобновление финансирования Киева станет еще одним аргументом в мирных переговорах, особенно в свете предстоящего истечения срока очередного «ультиматума» Дональда Трампа Украине и России по достижению соглашения.

Так или иначе, пока Палате представителей и Сенату предстоит согласовать свои версии законопроекта. И не исключено, что республиканцы-«ястребы» в обеих палатах попытаются заручиться поддержкой демократов для того, чтобы продавить свой вариант. Если в итоге будет принята компромиссная версия, она будет направлена в Белый дом для подписания или вето со стороны Дональда Трампа. Гипотетически, если Трамп будет не согласен с ней, «ястребы» могут пойти на альянс с демократами, чтобы преодолеть президентское вето. Для этого им понадобится две трети голосов в обеих палатах. Вряд ли они решатся на такую крайнюю меру, подразумевающую прямой конфликт с администрацией. Но сама такая возможность может стать мощным козырем в переговорах с Белым домом.

Екатерина Мур