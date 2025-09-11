Депутат Цивилев предложил платить россиянам 50 рублей за пройденный километр

Увлечение спортом должно материально поощряться государством, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия»). Парламентарий предлагает выплачивать 50 рублей за каждый пройденный километр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Свою идею член Заксобрания изложил в личном Telegram-канале и направил в обращении в Министерство спорта. Господин Цивилев предлагает создать федеральную мотивационную систему SportID и выплачивать по 50 рублей за каждый пройденный километр сверх нормы при пробежке, велопрогулке, скандинавской ходьбе или при занятии на уличных тренажерах.

«Вместо традиционного направления бюджетных средств на строительство стадионов и организацию масштабных, но разовых мероприятий, мы должны поддержать миллионы людей, которые уже сегодня заботятся о своём здоровье с минимальными затратами — без закрытия улиц и миллиардных вложений»,— считает депутат.

При этом рубли предлагается сделать внутренней валютой платформы, чтобы в дальнейшем их можно было обменять на скидки на спортивную экипировку и питание от партнеров программы, бонусы на абонементы в муниципальные залы и бассейны и не только. Алексей Цивилев отмечает, что запустить сервис можно на портале «Госуслуги».

Татьяна Титаева