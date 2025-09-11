Более 40 ларьков снесли в Ижевске из-за нарушений с начала года

С начала года в Ижевске демонтировали 41 нестационарный торговый объект (НТО) из-за нарушений Правил благоустройства города (ПБ), рассказал замглавы Ижевска Евгений Хафизов. Всего, по данным муниципалитета, в городе установлены около 1,1 тыс. НТО, из них 800 — с нарушениями.

После 1 августа все НТО в Ижевске должны быть приведены в соответствие с архитектурной концепцией. Она утверждена ПБ. Всего с начала года административная инспекция проверила 362 НТО. Нарушения фиксируются и отправляются на экспертизу в Главное управление архитектуры и градостроительства. Проверки ведутся ежедневно.

«В Правилах благоустройства города закреплены требования к установке НТО. Их нельзя ставить в противопожарных разрывах, на инженерных коммуникациях, в треугольниках видимости. Если киоск установлен на придомовой территории, то на его размещение требуется согласие всех жителей многоквартирного дома. Кроме того, сейчас действует дизайн-код для НТО, это необходимо, чтобы все киоски выглядели современными, красивыми и соответствовали облику города. Если киоск установлен с нарушениями, то он должен быть демонтирован»,— рассказал господин Хафизов.

Напомним, единая архитектурная концепция для НТО была разработана Центром территориального развития (ЦТР) Удмуртии в 2019 году. В ноябре 2024 года депутаты гордумы включили ее в ПБ, тем самым обязав предпринимателей привести свои НТО в соответствие с дизайн-кодом. Период до 1 августа 2025 года в горадминистрации был назван «переходным».

Сейчас павильоны и киоски должны представлять собой модульные конструкции определенных габаритов и быть приспособленными для перемещения. Цветовая гамма наружного оформления может варьироваться от серого до черного. Передний фасад торгового комплекса должен быть полностью остеклен, либо иметь панорамные окна во всю высоту стены, либо он может быть исполнен из дерева, но при условии, что крыша здания имеет стеклянные вставки. Также в проекте указаны требования по размещению кондиционеров и вывесок.

Анастасия Лопатина