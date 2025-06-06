К ларькам подошли объективно

Администрация Ижевска признала около 800 уличных киосков из примерно 1100, установленных в черте города, не отвечающими обновленным Правилам благоустройства и единой архитектурной концепции. Власти потребовали устранить нарушения до 1 августа. Предпринимателей предупредили о возможном демонтаже объектов, если они проигнорируют предписания. Эксперты считают, что привести объекты в соответствие нормативам для многих владельцев окажется невыполнимой задачей. Представители бизнеса, по словам собеседников «Ъ-Удмуртия», опасаются, что принятая полгода назад редакция правил может быть переписана «в любой момент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Почти 800 нестационарных торговых объектов (НТО) из 1100 в Ижевске признали несоответствующими Правилам благоустройства города и единой архитектурной концепции, сообщает пресс-служба муниципалитета. К обнаруженным нарушениям в том числе относятся установка объектов на инженерных коммуникациях, в пределах треугольников видимости и противопожарных расстояний между зданиями, а также несоответствие дизайн-коду.

«Собственникам торговых объектов выдаются предписания об устранении нарушений. Если киоск установлен с нарушениями, то, начиная с 1 августа, он должен быть демонтирован. Все материалы будем передавать в судебные инстанции для принятия решения»,— сообщил по итогам рейдов заместитель главы Ижевска Евгений Хафизов. Он добавил, что коммерсанты «в целом реагируют адекватно» и выполняют требования мэрии.

Единая архитектурная концепция для НТО была разработана Центром территориального развития (ЦТР) Удмуртии в 2019 году. В ноябре 2024 года депутаты гордумы включили ее в Правила благоустройства Ижевска, тем самым обязав предпринимателей привести свои НТО в соответствие с дизайн-кодом. Период до 1 августа 2025 года в горадминистрации назвали «переходным».

Директор ЦТР Яков Вдовин считает, что обновление уличных киосков и павильонов позволяет вписать их в городскую застройку и привлекает внимание покупателей. «Сейчас самая большая проблема в том, что каждый предприниматель самостоятельно определяет внешний вид НТО. И если сам по себе киоск выглядит презентабельно, то когда он встает в ряд с другими объектами, то получаются сложно сочетаемые варианты, которые совершенно не смотрятся вместе. Именно поэтому всем предпринимателям мы предлагаем воспользоваться модульным подходом в обустройстве торговых объектов»,— отмечает господин Вдовин.

По запросу «Ъ-Удмуртия» в администрации города подтвердили, что установка НТО без учета архитектурной концепции относится к перечню нарушений, за которыми могут последовать санкции, включая судебное решение о сносе объекта. Сейчас муниципалитет готовит законодательную инициативу в Госсовет Удмуртии о кратном увеличении штрафов для НТО за нарушения правил благоустройства. Их планируют поднять до 400 тыс. руб. Сейчас владельцам киосков за нарушения грозит административная ответственность (ч. 1 ст. 11.1 Закона УР) и штраф до 50 тыс. руб. (КоАП РФ).

Заместитель председателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территорий и градостроительства Алексей Хлебников считает, что единый стандарт для размещения и внешнего вида уличных павильонов необходим.

«Вопрос только в том, как это реализовано, особенно в части требований к внешнему виду НТО. Многое зависит от того подхода, который изберет администрация. Если считать, что каждый НТО должен быть выполнен как "типовой модуль", то думаю далеко не все смогут это исполнить. Но даже если администрация подойдет к вопросу мягко, то все равно будут те, кто либо не смогут, либо не захотят выполнить требования, а для кого-то они окажутся в целом невыполнимыми»,— сказал господин Хлебников.

По мнению эксперта, решение суда о сносе объекта может грозить владельцу только в том случае, если речь идет «о злостном нарушителе, который проигнорирует все предписания и штрафы».

Президент общественной организации «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства» Михаил Балясников считает, что новые требования к НТО имеют целый ряд проблемных мест.

«Одно из критичных требований, указанных в “правилах” — размещение объекта не ближе 20 м до окон жилых домов. Для большинства существующих павильонов, расположенных на частных территориях, оно является невыполнимым. Если мы берем требование о винтовых опорах, то их, на сколько я знаю, нет на сегодняшний день ни у одного объекта и возможность их внедрения есть далеко не везде. Многие объекты не соответствуют и установленным для НТО габаритам»— сказал господин Балясников.

Эксперт отмечает, что новые требования распространяются на павильоны, установка которых согласовывалась в соответствии с предыдущей редакцией правил благоустройства, например, от 2020-го. Срок заключения такого договора составляет 7 лет. Предприниматели, проходившие согласование на установку объекта в 2019-2020-м, вынуждены проходить его повторно, что влечет дополнительные затраты и делает бизнес нерентабельным. По словам Михаила Балясникова, основные опасения бизнесменов связаны с тем, что новая редакция правил может произойти «в любой момент».

По мнению эксперта, в результате создается почва для появления коррупционной составляющей. Кроме того, по его информации, предписания владельцам направляются выборочно и общее число объектов, по которым такие предписания на сегодняшний день получены, гораздо меньше 800.

«Предприниматели, по моей информации, сейчас пытаются попасть в перечень исключений. В частности, городские ярмарки, насколько я слышал, уже вывели из под общих требований к соблюдению 20 м до жилых домов — якобы они стоят законно. Аналогично автоматы с водой. Будем перепроверять информацию, но думаю, что такие исключения будут появляться и дальше»,— сообщает господин Балясников.

Из положительных моментов спикер отметил создание рабочей группы при администрации Ижевска, однако он добавил, что большинство предложений от предпринимателей администрацией отклоняются. «В прошлом году, еще до принятия постановления, администрация прислушалась к мнению предпринимателей и отменила нормы об обязательной установке биотуалетов и запрета на установку торгово-остановочных комплексов в центральном квадрате. Других утвержденных изменений пока что нет, но мы ждем»,— уточнил эксперт.

По мнению господина Балясникова, владельцы большей части павильонов, из указанных 800, не смогут привести объекты в соответствие с обновленными правилами благоустройства к 1 августа. По его словам, значительная часть из них готова обжаловать положение в суде.

Дмитрий Горбунов