Без шанса на ошибку

Все прямые выборы глав субъектов РФ в сентябре пройдут в один тур и завершатся победой действующих руководителей. Это следует из электоральных прогнозов, представленных ведущими социологическими службами в Москве 4 сентября. Судя по этим данным, наиболее уверенные результаты губернаторы и врио покажут в Татарстане, Ленинградской и Тамбовской областях, а труднее всего победа достанется главе Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Свои электоральные расчеты, основанные на недавних опросах во всех 20 выборных регионах, социологи представили на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Согласно этим данным, результат выше 80% голосов покажут три действующих руководителя: глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов (см. график). А самые низкие показатели исследователи прочат врио свердловского губернатора Денису Паслеру и главе Камчатского края Владимиру Солодову.

Впрочем, у обоих есть и время, и ресурс на то, чтобы нарастить результат, подчеркнули эксперты. «Это растущая ситуация, у действующего главы есть возможность набрать существенно больше»,— прокомментировал показатели господина Паслера директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Электоральные расчеты произведены на основании результатов инициативных опросов: ВЦИОМ (Краснодарский край, Ленинградская обл., Оренбургская обл., Иркутская обл., Костромская обл., Новгородская обл., Свердловская обл., Севастополь), 5–19 августа 2025 года, 1600 респондентов в каждом регионе, комбинированный опрос (телефонный и поквартирный), погрешность — 2,5%; ФОМ (Коми, Чувашия, Архангельская обл., Брянская обл., Ростовская обл., Тамбовская обл.), 9–22 августа 2025 года, 1200 респондентов в каждом регионе, поквартирный опрос, погрешность 3,6%; ИНСОМАР (Камчатский край, Калужская обл., Курская обл., Еврейская АО), 18–25 августа 2025 года, 1200 респондентов в каждом регионе, телефонный опрос, погрешность 2,9%; Центр СИТИ (Татарстан, Пермский край), август 2025 года, 1200 респондентов в каждом регионе, телефонный опрос, погрешность 2,9%.

Самые заметные результаты среди оппозиционных кандидатов, по прогнозам, должны продемонстрировать выдвиженцы КПРФ, которым социологи сулят 14 вторых мест. Так, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко может получить 18,3% голосов, в Камчатском крае его однопартиец Роман Литвинов претендует на 17%, а коммунистка Ольга Ефимова в Новгородской области — на 16,2%.

ЛДПР, традиционный конкурент коммунистов, предварительно претендует на вторые места в Архангельской (Мария Харченко, 9,5%), Еврейской автономной (Василий Гладких, 9%) и Ленинградской (Андрей Лебедев, 7,2%) областях, а также в Чувашии (Константин Степанов, 11%) и Севастополе (Илья Журавлев, 7,6%). В Коми на серебро нацелилась выдвиженка «Справедливой России — За правду» Татьяна Саладина (10%).

При этом выявить «серьезные риски» для действующих глав «достаточно сложно», отметил политолог Павел Данилин. Продолжает работать «консолидация вокруг флага» и все кандидаты, поддержанные главой государства, «имеют преимущество и побеждают в первом туре», пояснил он. Действующие губернаторы сформулировали «внятное электоральное предложение», которое поддерживает большинство избирателей, добавил управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев: «Нигде нет вторых туров, везде высочайшая степень поддержки населения, и это интегральный показатель такой поддержки».

Заодно социологи рассчитали и предполагаемую явку избирателей. Самую высокую активность граждан они прогнозируют в том же Татарстане (75–77%), Чувашии (58,3%) и Брянской области (57,5%). Наименьшие показатели ожидаются в Новгородской (от 29,3% до 33,3%), Свердловской (30,6–34,6%) и Иркутской (31,6–35,6%) областях. По остальным регионам явка прогнозируется в промежутке между 35% и 50%.

Ожидаемую явку даже в 30–40%, особенно на территориях с традиционно низкой активностью избирателей, эксперты считают в целом неплохой. «Это демонстрирует стабильно высокий интерес граждан к выборам, несмотря на отсутствие в избирательных кампаниях элементов шоу»,— пояснила политолог Анна Федорова. По ее оценке, избирательные кампании «проходят спокойно и деятельно», а в обществе нет запроса на «искусственную конкуренцию, скандалы и развлекательные элементы в политике». «Даже оппозиционные СМИ не могут раздуть какие-либо скандалы, что свидетельствует о фундаментально новом формате избирательных кампаний»,— заключила эксперт.

“Ъ” будет следить за развитием событий.

Григорий Лейба