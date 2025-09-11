КХЛ выплатит клубам 2 млрд рублей по итогам сезона-2024/25

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Для сравнения, в прошлом году команды суммарно получили 1,175 млрд рублей. Базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевое финансирование. Отмечается, что 30% от общей суммы распределяются пропорционально между командами в соответствии с оценкой за спортивные достижения, остальные 70% — согласно рейтингу клубов по десяти показателям, в число которых входят спортивные достижения, посещаемость арен, своевременная оплата труда игроков, работа со СМИ и т.д.

Наибольшая сумма — 188,79 млн рублей — будет выплачена действующему обладателю Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». Серебряный призер чемпионата челябинский «Трактор» получит 157,2 млн. Также более 100 млн рублей будет выплачено уфимскому «Салавату Юлаеву» (123,9 млн), московскому «Динамо» (117,7 млн), казанскому «Ак Барсу» (111,3 млн), омскому «Авангарду» (110,4 млн) и магнитогорскому «Металлургу» (106,8 млн). Меньше всего получит подмосковный «Витязь», исключенный из числа участников КХЛ (23,5 млн).

Таисия Орлова