Памфилова: жители Курской области «хотят вменяемую, эффективную власть»

У жителей Курской области есть запрос на проведение выборов, несмотря на тяжелую обстановку в регионе. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на выступлении в информационном центре комиссии.

«Люди хотят вменяемую, эффективную власть иметь,— сказала госпожа Памфилова (цитата по ТАСС), — чтобы решать те сложнейшие проблемы ... с которыми пришлось столкнуться жителям Курской области».

Она отметила, что власти сделают все необходимое, чтобы у курян была возможность осуществить волеизъявление.

Элла Памфилова также подчеркнула, что ЦИК приходится работать в условиях «войн», которые ведутся в том числе на электоральных фронтах. По ее словам, комиссия готова столкнуться с киберугрозами, поэтому думает о подстраховке системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) традиционными способами проведения выборов. Для этого предусмотрено более 6,5 тысячи резервных помещений для голосования. Как выразилась председатель комиссии, Россия может провести выборы даже в «пещерных» условиях.

Единый день голосования—2025 захватит сразу трое суток с 12 по 14 сентября. В 20 субъектах пройдут прямые выборы губернаторов, в 11 — изберут депутатов законодательного собрания. ДЭГ будет действовать в 24 регионах.