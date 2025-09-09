Мигранты забрались на крышу стройки и сбросили лестницы, чтобы скрыться от полиции
Иностранные рабочие сбрасывали лестницы, забравшись на крышу строящегося здания, чтобы перекрыть путь проводившим рейд полицейским. Чтобы задержать нелегалов, правоохранители использовали имеющийся на объекте лифт, рассказали 9 сентября в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Полицейские осмотрели на наличие нелегалов стройки и общежития. Судя по опубликованным кадрам, в число объектов вошли строящиеся ЖК «Авеню Апарт Пулково» и ЖК «Левитан» в Мурино. Также в пресс-релизе МВД упоминаются два общежития в Яковлевском переулке и хостел на Рижском проспекте.
Всего в ходе рейда проверили документы почти у 300 человек, 244 из которых — приезжие из ближнего зарубежья. Удалось выявить около 50 нарушителей миграционного законодательства, которых сотрудники доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности и решения вопроса о выдворении за пределы РФ. Помимо этого, 15 административных дел возбудили в отношении работодателя, использовавшего труд нелегалов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция нагрянула с рейдом в промзону Киришей и проверила 212 иностранцев.