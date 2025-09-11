В день выборов общественный транспорт Казани будет работать до 23:30

В Единый день голосования 14 сентября общественный транспорт в Казани будет работать до 23:30. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

После праздничного концерта у Центра семьи «Казан» организуют дополнительную подачу автобусов по 22 маршрутам.

В 20:30 жителей будут развозить 9 маршрутов с остановки «Молодежный центр» в сторону «Кремлевской дамбы» (автобусы № 6, 22, 30, 33, 35а, 47, 72, 74, 89) и 13 маршрутов от остановки «Энергетический университет» в сторону ул. Декабристов (автобусы № 6, 10а, 15, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 60, 62, 75, 89).

Кроме того, казанское метро с 19:00 до 23:30 будет работать в усиленном режиме по буднему графику.

Ранее сообщалось, что для избирателей в день голосования проезд в общественном транспорте будет бесплатным.

Марк Халитов