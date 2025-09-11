Министерство спорта не будет вводить потолок зарплат в РПЛ

Министерство спорта не будет вводить потолок зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам рассказал глава ведомства Михаил Дегтярев.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам господина Дегтярева, команды смогут сами договориться об установлении потолка зарплат. Также министерство спорта не планирует вводить налог на легионеров. «Мы препятствовать не будем. Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов вводить не собирается», — подчеркнул министр (цитата по «РИА Новости»).

Ранее господин Дегтярев заявлял, что система потолка зарплат, введенная в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), может служить ориентиром для российского футбола. Сейчас в КХЛ действует финансовый лимит в размере 900 млн руб., с сезона-2026/27 он будет повышен до 950 млн руб.

Также в интервью «Ъ» Михаил Дегтярев рассказал, что министерство спорта планирует ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Глава ведомства назвал «оптимальной» формулу, при которой на поле смогут находиться не более пяти иностранных игроков, а в заявке клуба — до десяти. Сейчас клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров, но на поле одновременно могут быть восемь из них.

Таисия Орлова