В отдаленных районах Среднего Урала прошло досрочное голосование за губернатора

В среду, 10 сентября, в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области завершилось досрочное голосование на выборах губернатора, сообщили в избирательной комиссии региона.

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Свои голоса оставили жители отдаленных деревень и поселков, а также проходящие срочную службу военнослужащие, которые находятся далеко от избирательных участков — например, на территории ЗАТО Свободный. Участковые комиссии также выезжали к избирателям Бисертского, Гаринского, Ивдельского, Серовского, Сосьвинского, Шалинского муниципальных округа

Голосование на выборах губернатора Свердловской области на избирательных участках будет проходить с 12 по 14 сентября. Должность стала вакантной после того, как Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию. В качестве кандидатов на пост зарегистрированы: Денис Паслер («Единая Россия»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди»), Александр Каптюг (ЛДПР).

Ирина Пичурина