Спрос на сигареты в Свердловской области снизился почти на четверть за год

В Свердловской области спрос на сигареты летом 2025 года составил на 24% меньше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Урал» сообщили аналитики «Контур.Маркета».

В среднем стоимость пачки сигарет составила 199 руб., показав рост к прошлому году на 15%. В Тюменской области спрос на сигареты упал на 29%, а цена пачки выросла до 185 руб. — на 11%. При этом в среднем по России цена составляет 223 руб. за пачку (+13% к прошлогодним значениям), спрос за год упал на 17%.

Спрос на курительный табак в Свердловской области летом снизился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость за 100 грамм составила 377 руб., что на 23% больше, чем годом ранее. В Тюменской области курительный табак покупают на 33% реже, чем прошлым летом, при этом его цена за год увеличилась на 9% — до 223 руб. за 100 грамм. В среднем по России с лета 2024 года цена выросла на 8% до 293 руб., а спрос снизился на 19%.

Напомним, в I квартале 2025 года продажи нелегального табака в Свердловской области снизились на 47%. В точках продаж на кассах были заблокированы 2 млн единиц табачной продукции, в том числе 1,7 млн — сигареты, 261,8 тыс. — никотинсодержащая продукция и 45 тыс. — альтернативная табачная продукция.

Анна Капустина