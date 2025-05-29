В I квартале 2025 года на Урале продажи нелегального табака снизились на 47%

В первом квартале 2025 года в Свердловской области в точках продаж заблокированы на кассе 2 млн единиц табачной продукции с признаками нарушений, в том числе 1,7 млн — сигареты, 261,8 тыс. — никотинсодержащая продукция и 45 тыс. — альтернативная табачная продукция. Об этом рассказал директор по защите оборота легальной продукции Центра развития перспективных технологий (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») Максим Курганский на круглом столе «Борьба с незаконным оборотом табачной и никотинсодержащей продукции в Свердловской области», организованном «Коммерсантъ-Урал». По его словам, основными причинами стали некорректность кода или попытки под одним кодом продать несколько товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам эксперта, в 2025 году наблюдается тренд на снижение объемов реализации табачной продукции с признаками нарушений, а наибольшее число блокировок нелегальной продукции пришлось на второе полугодие 2024 года. Он отметил, что количество блокировок в I квартале 2025 года сократилось на 47% в сравнении с IV кварталом прошлого года. При этом блокировки сигарет сократились на 50%, никотинсодержащей продукции – на 25% и альтернативной табачной продукции – на 24%.

В «Честном знаке» положительную динамику связывают с установлением с 1 апреля 2024 года (на кассах в крупных розничных сетях) и с 1 сентября 2024 года (в несетевой рознице) разрешительного режима в отношении розничной реализации табачной продукции. Система мониторинга за оборотом товаров позволяет осуществлять автоматическую блокировку продажи продукции на кассах по ряду критериев, в том числе если сведения о товаре отсутствуют в системе ГИС МТ, товар ранее выведен из оборота и другим.