«ВСМПО-Ависма» и минздрав договорились о создании поликлиник в Верхней Салде

В Верхней Салде (Свердловская область) планируется построить детскую и взрослую поликлиник, сообщили в пресс-службе корпорации «ВСМПО-Ависма».

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова (слева) и генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов (справа) во время подписания соглашения

Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма»

Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма»

Соглашение о развитии системы здравоохранения в муниципалитете подписали гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов и заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Предприятие возьмет на себя подготовку проектно-сметной документации объектов. Затем будут определены объем инвестиций, источники финансирования и сроки реализации.

«Верхняя Салда является одним из опорных населенных пунктов Свердловской области. Перед корпорацией и правительством стоит цель создать для салдинцев качественную систему здравоохранения. Совместными усилиями мы сможем этого достичь»,— подчеркнула Татьяна Савинова.

Как уточнили в пресс-службе корпорации, достигнутые договоренности являются частью плана мероприятий по улучшению показателей социально-экономического развития Верхнесалдинского муниципального округа и подготовке к 250-летнему юбилею города, который будет отмечаться в 2028 году.

У «ВСМПО-Ависма» есть собственная медицинская инфраструктура, которая обслуживает более чем 15 тыс. сотрудников и ветеранов предприятия. Корпорация помогает с оснащением местных медучреждений, с октября 2024 года благотворительный фонд «Эмпатия» акционера корпорации Михаила Шелкова оказывает ежемесячную финансовую поддержку фельдшерам скорой помощи Нижней и Верхней Салды.

