МТС: предзаказы iPhone 17 в России стали рекордными за три года

Предзаказы на новую серию iPhone 17 в России стали крупнейшими с 2023 года. По данным МТС (MOEX: MTSS), с которыми ознакомилось «РИА Новости», спрос на модели вырос вдвое по сравнению с прошлогодним iPhone 16 и в пять раз превысил показатели iPhone 15, выпущенного в 2023-м. В лидеры продаж вышла модель iPhone 17 Pro Max, на которую пришлось 57% всех заказов.

Второе место занял iPhone 17 Pro с 31% предзаказов, за ним следуют iPhone 17 Air — 9% и базовая версия iPhone 17 — 3%. Аналитики также отметили, что наиболее популярным цветом стал темно-синий, выбранный 30% покупателей, а версия с памятью 256 ГБ была заказана 48% клиентов.

География покупательской активности неравномерна: на Москву пришлось 39% всех предзаказов, далее идут Санкт-Петербург с 8%, Рязань — 5%, и по 3% на Хабаровск и Сочи.

Компания Apple представила линейку iPhone 17 во время осенней презентации 9 сентября. Новые версии гаджета включают ультратонкий iPhone Air (толщина — 5,6 мм; дисплей — 6,5 дюйма), а также привычные вариации Pro (дисплей — 6,3 дюйма) и Pro Max (дисплей — 6,9 дюйма).

