Хоккеист Сусуев подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз»

Российский нападающий Никита Сусуев подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 20-летним форвардом рассчитано на три года. Он был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2023 года под 202-м номером. Ранее Сусуев представлял клубы Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) — московский «МХК Спартак» и владивостокский «Тайфун». Всего в МХЛ он провел 80 матчей, в которых набрал 63 очка (23 гола+60 результативных передач). Также выступал за команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — московский «Спартак» и владивостокский «Адмирал». На счету нападающего 62 матча в КХЛ.

В прошлом сезоне «Сент-Луис» занял пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. Команды вышла в play-off, где в первом раунде уступила «Виннипег Джетс» (3:4). За «Сент-Луис» выступают российские форварды Павел Бучневич и Алексей Торопченко. Также в фарм-клубе команды «Спрингфилд Тандербердс» играет нападающий Никита Александров.

Таисия Орлова