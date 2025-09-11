«Сделаем Америку снова безопасной»

В своем последнем посте в соцсетях накануне гибели консервативный активист Чарли Кирк упомянул убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в поезде метро в городе Шарлотт (Северная Каролина). Преступление, совершенное бездомным афроамериканцем, который 14 раз привлекался к ответственности за различные правонарушения, вызвало острую общественную дискуссию. Консерваторы, в том числе и Чарли Кирк, обвиняют либералов и крупные мейнстримные СМИ в сознательном замалчивании проблемы этнической преступности. По их мнению, либералы пытаются выставить убийцу жертвой из-за его психических проблем, расовой принадлежности и бедности.

В начале сентября в соцсетях в США завирусилось ужасающее видео – о том, как на белую девушку, мирно сидящую в вагоне, внезапно нападает чернокожий мужчина и наносит ей по меньшей мере три ножевых удара. После этого преступник спокойно разгуливает по вагону, ожидая остановки, а пассажиры начинают замечать кровь на его одежде и на полу. Девушка тем временем, схватившись за шею, истекает кровью. Она скончается на месте, а нападавший позднее будет арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Трагедия произошла еще 22 августа, жертвой оказалась 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая. Убийца — 34-летний Декарлос Браун, бездомный мужчина с богатым криминальным прошлым.

Позднее выяснится, что он 14 раз привлекался к ответственности, по одному из эпизодов был осужден на пять лет, но вышел досрочно. Впоследствии он успел совершить не одно правонарушение, включая нападение на свою сестру, за что был выгнан из дома. На момент совершения преступления мужчину ожидало еще одно судебное разбирательство, но судья Тереза Стоукс отпустила его без залога под обещание явиться в суд. В связи с этим десять членов Палаты представителей от штата Северная Каролина (все — республиканцы) потребовали отстранить судью Стоукс от должности. У нападавшего также была диагностирована шизофрения. В один из дней он вызывал службу 911, поскольку был убежден, что в его тело якобы внедрен некий инородный объект.

Вплоть до этой недели трагедию освещали в основном консервативные американские СМИ. Но 8 сентября о случившемся узнал и президент Дональд Трамп. Выступая перед прессой, он назвал произошедшее «ужасным», а видео — «невозможным к просмотру». «В обществе есть злые люди, и мы должны с ними бороться. Если мы не сможем этого сделать, у нас не будет страны»,— сказал также глава Белого дома.

Президент возложил ответственность за гибель девушки на политику инклюзивности, продвигаемую демократами. Особо он отметил бывшего губернатора Северной Каролины Роя Купера, который баллотируется в Сенат на выборах-2026.

В своем посте в социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал: «Кровь этой невинной женщины можно буквально увидеть капающей с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму. Среди них — бывший опозоренный губернатор и "желающий стать сенатором" Рой Купер».

Справедливости ради демократы и сами поучаствовали в раскручивании этой истории. Например, многих потрясла реакция мэра города Шарлотт демократки Ви Лайлс. Ее первое заявление об убийстве было не столько о самой трагедии, сколько о необходимости решения проблем психического здоровья Брауна. Мэр отметила, что «перед нападением он пережил кризис». Общество восприняло это как попытку сделать из убийцы жертву. Мэр города также призывала СМИ не публиковать видео, мотивируя это «уважением к семье Ирины», но воспринято это было как попытка замолчать трагедию. Масла в огонь подлило и то, что на заседании городского совета 2 сентября, где обсуждалось убийство девушки, участники сделали перерыв на празднование дня рождения одного из членов совета с тортом. Многие сочли это неуместным и крайне циничным.

В цинизме были обвинены и мейнстримные СМИ. Миллиардер Илон Маск указал на крайне скромное освещение этой истории в крупных изданиях, отметив, что некоторые из них написали «ноль» статей по этому поводу.

Дональд Трамп-младший, сын президента, назвал «клоунами с украинскими флагами в профилях» тех, кто, по его мнению, молчит о смерти украинки в США, так как ее убийца чернокожий и говорить об этом неполиткорректно.

Еще дальше пошел консервативный телеканал Fox News. Журналисты сравнили историю в Шарлотте с гибелью в метро Нью-Йорка в 2023 году бездомного чернокожего Джордана Нили. Он скончался от удушающего захвата, который применил белый ветеран корпуса морской пехоты США Дэниел Пенни. Нили в вагоне угрожал пассажирам, и Пенни пытался его усмирить, но не рассчитал силы. О развитии этой истории, как отметил Fox News, мейнстримные СМИ писали максимально подробно — в отличие от освещения убийства белой украинской беженки. Телеканал также привел данные, согласно которым в 2023 году число нападений чернокожих на белых американцев было в три с лишним раза больше (385 тыс.), чем белых на чернокожих. Из этого телеканал сделал вывод, что интерес у либеральных СМИ вызывают только истории с дискриминацией чернокожих.

Находящиеся по другую сторону политического спектра издания — такие как Axios, Politico и The New York Times — обвинили правящую партию в использовании трагедии для того, чтобы взять под контроль еще больше демократических городов. Точно так же, как Дональд Трамп сделал с американской столицей в рамках борьбы с преступностью.

Впрочем, и сам Трамп не скрывает, что гибель украинки станет отправной точкой для борьбы с мэрами-демократами, потому что те управляют «25 самыми опасными городами Америки».

Преступникам глава Белого дома пообещал быть «безжалостным», поскольку, по его словам, только такой язык они и понимают. «Сделаем Америку снова безопасной»,— подытожил Дональд Трамп 9 сентября.

Вслед за тем выступлением Дональда Трампа генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что федеральные власти забирают дело об убийстве девушки в столицу. Госпожа Бонди добавила, что прокуратура будет требовать максимального наказания и «он (нападавший.— “Ъ”) больше никогда не увидит свет как свободный человек». Таким образом, Декарлосу Брауну грозит вплоть до смертной казни. К такой мере наказания 10 сентября призвал и Трамп.

Ведущий News Nation Лиланд Виттерт считает, что убийство Ирины Заруцкой стало поворотным моментом в том, как Америка говорит о преступности. Он утверждает: подобно тому, как видео с Джорджем Флойдом (афроамериканцем, которого в 2020 году непредумышленно убил белый полицейский) изменило общенациональный подход к работе полиции с чернокожими, история с украинкой должна изменить дискуссию о насильственных преступлениях и рецидивистах.

Екатерина Мур, Вашингтон