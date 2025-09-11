Картофель в Свердловской области подешевел до 37,5 рублей

Стоимость килограмма картофеля в Свердловской области за неделю с 1 по 8 сентября снизилась на 7,5% и составила 37,5 руб. Это следует из данных, опубликованных Свердловскстатом.

Цена килограмма свеклы снизилась на 11,6% и составила 35,5 руб. Морковь подешевела на 8%, килограмм стоит 48,8 руб.

Сильнее всего за неделю подорожали бананы, их стоимость выросла на 2%, цена за килограмм составила 133,4 руб. Цена десятка яиц за неделю выросла на 1,4% (83,3 руб.).

Напомним, в июне министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова заявляла, что цена картофеля должна снизиться к осени. По ее словам, летнее повышение цен было связано с тем, что в 2024 году объем собранного в России картофеля сократился на 1,5 млн тонн к 2023 году, что сказалось на предложении.

Анна Капустина