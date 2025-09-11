Памфилова напомнила о режиме голосования на Камчатке и в Курской области

На Камчатке и в Курской области разрешено голосовать на выборах вне помещений в целях безопасности, пояснила глава Центризбиркома Элла Памфилова. ЦИК в августе разрешил жителям двух этих регионов голосовать в таком формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам госпожи Памфиловой, на Камчатке это связано с «природным катаклизмом» — июльским землетрясением. В Курской области тоже «сложная ситуация», уточнила она. В связи с этим была введена дополнительная форма голосования. «Она зажила своей жизнью и имеет право на жизнь тогда, когда это требуется в интересах безопасности наших избирателей — но, опять подчеркну, при непременном условии участия наблюдателей»,— сказала Элла Памфилова в информационном центре ЦИК (цитата по ТАСС).

Голосование в этом формате может проводиться в том числе на придомовых территориях и на территориях общего пользования. В перечень регионов, где возможен такой формат, также входят Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская и Ростовская области. Единый день голосования пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе. На Камчатке и в Курской области будут выбирать губернаторов.

Как ЦИК разрешил голосовать «на пеньках» — в материале «Ъ» «Стандарт для нестандартного».