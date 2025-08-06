Стандарт для нестандартного

Центризбирком (ЦИК) разрешил избиркому Камчатки, где в сентябре будут выбирать губернатора, применять дополнительные формы голосования, в том числе на придомовых территориях и в местах общего пользования. Такое решение принято в связи с произошедшим недавно в регионе сильным землетрясением. Камчатка стала девятым субъектом РФ, где местные комиссии получили подобные полномочия, и постепенно это становится «стандартом для нестандартных ситуаций», констатирует эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ЦИК на заседании 5 августа дополнил перечень регионов, где организующим выборы комиссиям разрешено применять дополнительные формы голосования. Ранее в этот список были включены восемь приграничных субъектов: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Теперь к ним добавился Камчатский край, где 30 июля произошло мощное землетрясение.

Глава избиркома Камчатки Инга Иринина призналась коллегам, что в Петропавловске-Камчатском было «на самом деле очень страшно». По ее словам, такой силы толчков на полуострове не помнят и они не прекратились до сих пор: буквально за последние сутки было 7 ощутимых землетрясений магнитудой от 4 до 6,8 и более 85 толчков послабее. Люди стараются покинуть город, и все, кто мог, уехали на дачи, добавила госпожа Иринина: «Мы не знаем, как ситуация изменится непосредственно к дням голосования, но хотим быть готовыми ко всему, и прежде всего к тому, чтобы обеспечить безопасность голосования».

В избиркоме Камчатского края заверили, что возможность применить дополнительные формы голосования, например на придомовых территориях и территориях общего пользования, позволит создать максимально удобные условия для реализации избирательных прав жителей.

«Ситуация, как мы понимаем, непростая, и действительно никто не может предсказать, какое будет развитие»,— подтвердил зампред ЦИКа Николай Булаев. Он оговорился, что, даже получив разрешение ЦИКа, избирком может и не прибегать к радикальным мерам, если обстановка вернется в нормальное русло.

Член ЦИКа Евгений Колюшин, однако, напомнил, что принять решение о дополнительных формах голосования вправе сама комиссия, организующая выборы. В связи с этим он усомнился в необходимости подтверждать это право постановлением ЦИКа, тем более что оно изначально касается приграничных районов. Вопрос закономерен, признал господин Булаев. «Но мы как-то между собой договорились о том, что эти формы голосования используются в том числе с учетом позиции, которая формируется в ЦИКе»,— подчеркнул он. В обычной практике дополнительные формы голосования представляются излишними, не везде и не каждый раз это надо делать, но в критических ситуациях «мы находим согласованное решение», добавил зампред комиссии.

Напомним, что, помимо новых и приграничных субъектов РФ, разрешение на применение дополнительных форм голосования в прошлом году получил город Орск Оренбургской области, пострадавший весной от наводнения.

Можно говорить о том, что ЦИК начал постепенно вводить дополнительные формы голосования в регионах как стандарт для нестандартных ситуаций, говорит электоральный юрист Олег Захаров. Возможность волеизъявления «на пеньках» впервые была апробирована на голосовании по поправкам к Конституции в 2020 году, напоминает он, и в целом оно было признано обоснованным и целесообразным, учитывая условия пандемии. Со временем такое голосование начало применяться в условиях, когда обычный избирательный процесс объективно сложно организовать — будь то военные действия или природные катастрофы и ЧС. Считать такое волеизъявление нормой для обычных условий нельзя, но если приходится выбирать между «упрощенным» голосованием и невозможностью его организовать вообще, то право избирателя принять участие в выборах первично, подчеркивает эксперт. Жаль только, отмечает он, что в законе нечетко обозначены формальные критерии для введения подобного голосования и, по сути, все решает усмотрение ЦИКа. Желательно было бы эти широкие рамки сузить до уже отработанного на практике исчерпывающего перечня правовых режимов, допускающих его применение, рассуждает господин Захаров.

Анастасия Корня