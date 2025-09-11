Заподозренный в мошенничестве блогер Алехин заявил о негодности к армии

Бывший советник губернатора Курской области и военный блогер Роман Алехин, которого сейчас проверяют на причастность к мошенничеству, в интервью сообщил о готовности пойти на СВО еще в 2022 году. По его словам, после объявления частичной мобилизации он получил повестку, но все же не попал на фронт по медицинским причинам. Об этом он рассказал газете «Известия».

Блогер заявил, что на медкомиссии в военкомате его попросили перечислить имеющиеся заболевания. После того как он сообщил, что страдает от гипертонической болезни, аритмии и имел перелом позвоночника, ему выдали направления для посещения врачей в областной больнице.

«Прихожу к кардиологу, мерю давление — 220 на 120, — рассказал военблогер. — Может, переволновался». После этого ему повесили на сутки устройство для мониторинга ЭКГ, после чего «гоняли со справками», пока он готовился к отправке в зону СВО. «Прихожу в военкомат с рюкзаком 1 ноября. Они говорят: все, мобилизация (для вас. — "Ъ") закончилась, идите домой»,— резюмировал господин Алехин. По словам мужчины, врачи диагностировали у него порок сердца.

Ранее по Telegram-каналам разошлась видеозапись, на которой, как заявляют ее авторы, Роман Алехин участвует в обсуждении мошеннической схемы на закупках медикаментов для бойцов СВО. Вскоре правоохранительные органы сообщили о начале проверки в отношении блогера, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.