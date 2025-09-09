Военного блогера Романа Алехина проверят на причастность к мошенничеству

Военного блогера Романа Алехина проверят на причастность к мошеннической схеме, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее по Telegram-каналам разошлась видеозапись, на которой, как заявляют ее авторы, господин Алехин участвует в обсуждении схемы по «отмыванию» денег на гуманитарных поставках бойцам СВО. Суть махинации заключается в том, что некая коммерческая компания переведет 200 млн руб. благотворительному фонду военного блогера. На эти деньги он должен закупить у аффилированной с ними компанией организации медикаменты. Но в усеченном объеме. За это военный блогер должен был получить «откат» в размере 50 млн руб.

«Надо сделать вот так, чтобы документы у нас были от начала до конца белыми, — говорит на видео военный блогер. — Чтоб потом, когда придут, а после войны могут за всеми прийти, мы скажем: ребят, видите, все!».

Роман Алехин занимал пост советника бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Последний в апреле этого года был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе России с Украиной.