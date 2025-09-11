«Вашингтон» выпустит бумажные билеты на матчи с изображением Овечкина
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» объявил о выпуске бумажных билетов на матчи предстоящего регулярного чемпионата с изображением капитана команды — российского форварда Александра Овечкина. Об этом сообщает портал RMNB.
По информации источника, руководство клуба разослало электронные письма членам клубной фанатской программы Club Red 365. Отмечается, что эксклюзивные бумажные билеты будут доступны только для них. Также акция распространяется только на матчи регулярного чемпионата. Билеты на игры play-off (в случае выхода «Вашингтона») будут доступы только в электронном формате.
На каждом билете будет изображен Александр Овечкин, а также другие игроки «Вашингтона». На билете от 12 апреля на матч против «Питтсбург Пингвинс» вместе с россиянином будет изображен канадский форвард Сидни Кросби. Эта игра может стать последней в истории их соперничества.
Грядущий сезон станет для 39-летнего Овечкина 21-м в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». Сам форвард заявлял, что еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.
Александру Овечкину принадлежит рекорд по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — 897. В 2018 года в составе «Вашингтона» он стал обладателем Кубка Стэнли. В 2017 году был включен в список 100 величайших игроков НХЛ.