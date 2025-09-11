Раис Татарстана заявил, что рассчитывает на высокую активность избирателей

Глава республики Рустам Минниханов заявил, что рассчитывает на высокую активность избирателей в Единый день голосования 14 сентября. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба раиса Татарстана.

«Приглашаю каждого из вас прийти на избирательные участки 14 сентября всей семьей! От ваших голосов зависит, как будет развиваться наша родная республика», — добавил глава Татарстана.

В Единый день голосования в регионе состоятся выборы раиса республики, а также депутатов в представительные органы местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана по Мелекесскому округу.

Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00.

Подробнее о том, как республика готовится к Единому дню голосования, читайте в материале «Ъ Волга-Урал» «Татарстан готовится к выборам».

Марк Халитов