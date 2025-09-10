Татарстан готовится к выборам

В Татарстане завершается подготовка к единому дню голосования 14 сентября, на котором 2,9 млн избирателей выберут раиса республики и депутатов муниципальных образований. Действующий глава региона идет на третий срок, конкурируя с тремя кандидатами. Участки для голосования откроют и в зоне СВО, а всех членов избиркомов застраховали на 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы раиса Татарстана пройдут при участии 2,9 млн зарегистрированных избирателей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Выборы раиса Татарстана пройдут при участии 2,9 млн зарегистрированных избирателей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

14 сентября в Татарстане пройдут выборы раиса республики и депутатов муниципальных образований. На участие в выборах зарегистрировалось 2,9 млн избирателей, рассказал на брифинге в Кабинете министров Татарстана председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев. В выборах раиса участвуют четыре кандидата. Помимо действующего главы региона Рустама Минниханова от «Единой России», который возглавляет Татарстан с 2010 года, зарегистрированы Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и Руслан Юсупов от ЛДПР. Партия «Справедливая Россия — За правду» поддержала кандидатуру Рустама Минниханова и не стала выдвигать своего кандидата, как это было на предыдущих выборах, когда ее представитель Альмир Михеев занял второе место с 4,93% голосов на выборах 2020 года (Рустам Минниханов получил 83,28% голосов).

Одновременно пройдут выборы депутатов муниципальных образований, где на 7531 мандат претендует 11426 зарегистрированных кандидатов. Из них 2600 — самовыдвиженцы.

По словам господина Кондратьева, в четырех крупнейших города республики — Казани, Набережные Челнах, Альметьевске и Нижнекамске — будут голосовать по смешанной системе.

Избирательная кампания проходит в условиях повышенных мер безопасности. Для обеспечения голосования военнослужащих в зоне специальной военной операции открыто пять экстерриториальных участков: два в Луганской народной республике, два в Донецкой народной республике и один в Херсонской области, сообщил господин Кондратьев. Протоколы с этих участков будут доставлены спецсвязью под военизированной охраной в Казань после завершения голосования. Кроме того, впервые будет работать экстерриториальный участок в Москве.

Отвечая на вопрос журналистов о мерах безопасности на участках, председатель ЦИК сообщил, что с учетом опыта прошлых лет были разработаны специальные инструкции для членов комиссий и протоколы взаимодействия с МВД. Подготовлено более 2,1 тыс. резервных участков на случай непредвиденных ситуаций, а в крупных городах готовы автобусы с комплектами оборудования для временной организации голосования.

Техническая подготовка к выборам включает переход на новую систему ГАС «Выборы 2.0», работающую на отечественном программном обеспечении. Для бесперебойной работы приобретены генераторы для всех 65 территориальных избирательных комиссий, а 77 участков дополнительно обеспечены проводной телефонной связью, пояснил председатель ЦИК.

Также используется сервис «Мобильный избиратель», позволяющий проголосовать не по месту регистрации. Как отметил председатель ЦИК, по данным на 9 сентября, через этот сервис обратилось более 30 тыс. человек, 96% из них — через портал «Госуслуги». По данным ЦИК, из 2,9 млн избирателей республики 40 тыс. голосуют впервые, а доля молодежи составляет 33,5% от всех избирателей.

Кроме того, господин Кондратьев сообщил, что всех членов участковых избирательных комиссий застраховали на 500 тыс. руб.

Страхование членов участковых избирательных комиссий проводится по инициативе страховой компании, около 80 сотрудников которой сами работают в избиркомах, отметил председатель ЦИК. По его словам, практика началась в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда было застраховано 21,3 тыс. человек и страховая компания выплатила компенсации в несколько раз больше вложенных средств.

Всего в день голосования будет работать 2752 участковые избирательные комиссии, включая 42 временные — в больницах, санаториях, следственных изоляторах и аэропорту имени Габдуллы Тукая. Ожидается прибытие до 14 тыс. наблюдателей, около 3 тыс. из которых — от Общественной палаты Татарстана, заключил Андрей Кондратьев.

Анар Зейналов