Из поезда Новороссийск — Екатеринбург сбежала собака

Собака сбежала из поезда Новороссийск — Екатеринбург, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, компания РЖД). Инцидент произошел, когда животное выбежало из клетки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проводники в пути ухаживали за собакой отправителя, предоставляя ей еду и воду. Однако при очередной замене воды животное вырвалось из клетки. Бригада поезда пыталась предотвратить побег, но собака все же выбежала на платформу.

Сейчас сотрудники ФПК и волонтеры ищут сбежавшее животное. В соцсетях размещены объявления о пропаже. Собаку видели в городе, но поймать ее пока не удалось. ФПК поддерживает связь с отправителем.

Напомним, 11 января 2024 года в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург кот Твикс выбрался из переноски. Его тело обнаружили 20 января в снегу рядом с железнодорожными путями. В декабре СКР прекратил уголовное дело в отношении проводницы, которую обвинили в том, что она выбросила кота из поезда.

Ирина Пичурина