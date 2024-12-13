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СК прекратил дело проводницы из Екатеринбурга после смерти кота Твикса

СКР прекратил уголовное дело в отношении проводницы, которую обвинили в том, что она выбросила кота по кличке Твикс из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в январе текущего года. Как «Ъ-Урал» сообщил адвокат проводницы Владислав Идамжапов, уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») было прекращено из-за отсутствия события преступления.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Следствие установило, что отсутствует само событие преступления. С этим решением я и моя подзащитная согласны, поскольку как было объективно установлено в ходе следствия, высадку кота Твикса осуществляла не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона», — отметил Владислав Идамжапов.

По словам адвоката, первыми Твикса обнаружили пассажиры поезда, которые предположили, что он случайно забежал в вагон на станции «Киров-Пассажирский». «В условиях ограниченного времени проводница взяла кота на руки и прошла по всему вагону и спросила у каждого пассажира, кому принадлежит этот кот. Никто из пассажиров не опознал кота, в том числе пассажир, который перевозил кота», — добавил господин Идамжапов. Тогда один из пассажиров поезда высадил кота на перрон.

Напомним, 11 января в поезде Екатеринбург—Санкт-Петербург Твикс выбрался из переноски. Труп кота обнаружили 20 января в снегу рядом с железнодорожными путями. После этого в мобильном приложении РЖД появилась возможность указать кличку, породу и описание домашнего животного при оформлении билета. Благодаря этому проводник будет проинформирован о перевозке конкретного животного. Кроме того, РЖД разработала алгоритм действий сотрудников на случай обнаружения в поезде животных без хозяев.

Мария Шараева

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