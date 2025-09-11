Катар ответил на обвинения Израиля в укрытии террористов

МИД Катара осудил высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после ударов еврейского государства по руководству палестинского движения «Хамас» в Дохе. Премьер заявил, что Катар и другие страны укрывают террористов. Катарский МИД назвал это попыткой «оправдать трусливое нападение» на Доху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

«Намеки Нетаньяху на то, что Катар тайно укрывал делегацию “Хамаса”,— это отчаянная попытка оправдать преступление, осуждаемое всем миром»,— говорится в заявлении дипломатического ведомства.

По версии катарской стороны, Биньямин Нетаньяху осознавал, что размещение представителей «Хамаса» в Дохе было частью посреднических усилий Катара по запросу США и Израиля. Катарский МИД добавил, что будет сотрудничать с партнерами, чтобы добиться привлечения израильского премьера к ответственности.

МИД Катара также прокомментировал высказывание господина Нетаньяху, который сравнил израильский удар по штаб-квартире «Хамаса» в Дохе с действиями США после терактов 11 сентября 2001 года. Ведомство указало, что в то время не было никакого посредничества между США и представителями «Аль-Каиды» (запрещена в РФ и признана террористической).

Израиль нанес удары по руководству «Хамаса» в Катаре 9 сентября в ответ за организацию нападений на еврейское государство, в том числе 7 октября 2023 года. В зоне поражения оказались, в частности, представители движения, которые участвовали в непрямых переговорах с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взрывы в Дохе вышли громкими».