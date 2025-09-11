Политолог прогнозирует высокую явку на выборах в Татарстане

Явка на выборах раиса Татарстана 14 сентября может составить 70–80%. Такой прогноз дал политолог Андрей Большаков в беседе с «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политолог ожидает высокую явку на выборах в Татарстане

«Сейчас на повышение явки работает осознание гражданами того фактора, что это главные выборы в Республике Татарстан», — отметил политолог. Эксперт считает, что на активность избирателей могут повлиять контекст СВО и интеграция людей вокруг республиканского руководства.

Действующий раис республики Рустам Минниханов также заявил, что рассчитывает на высокую активность татарстанских избирателей. «Приглашаю каждого из вас прийти на избирательные участки 14 сентября всей семьей! От ваших голосов зависит, как будет развиваться наша родная республика», — обратился он к жителям республики.

Единый день голосования в России пройдет 14 сентября. В Татарстане избиратели будут выбирать раиса республики и депутатов муниципальных образований. На пост руководителя региона претендуют четыре кандидата: Рустам Минниханов от «Единой России», Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Юсупов от ЛДПР и Хафиз Миргалимов от КПРФ.

Анар Зейналов