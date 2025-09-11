В горах Таджикистана спасли сломавшего ногу екатеринбуржца

В Таджикистане спасатели помогли туристу из Екатеринбурга Антону Телицину, который сломал ногу в горах после падения с высоты, передает ТАСС. Инцидент произошел 8 сентября в долине Зеравшана в Согдийской области.

Спасатели получили сигнал о происшествии в районе сельсовета Вору и отправились на помощь, преодолев перевал Чимтарга. С помощью спутниковых координат они быстро нашли пострадавшего и оказали первую медицинскую помощь на месте. 10 сентября Антона Телицина эвакуировали в село Вору, откуда доставили в Центральную больницу города Пенджикента. Сейчас екатеринбуржец проходит лечение под надзором врачей.

Напомним, 12 августа член федерации альпинизма Свердловской области Наталья Наговицина застряла на пике Победы на высоте 7,2 тыс. м в Кыргызстане, она сломала ногу. В начале сентября операция по спасению была прекращена — после тщательного осмотра с помощью дрона спасатели не нашли признаков жизни альпинистки.

Ирина Пичурина