В Киргизии прекратили операцию по спасению альпинистки Натальи Наговициной

Операция по спасению альпинистки Натальи Наговициной в районе пика Победы (самая высокая точка Тянь-Шаня) прекращена. Как заявил президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Кыргызстана Эдуард Кубатов, после тщательного осмотра с помощью дрона спасатели не нашли признаков жизни альпинистки. Все видеоматериалы осмотра, продолжавшегося более 10 минут, передадут сыну Натальи.

«С базового лагеря Южный Инилчек (пик Победы) мы сегодня сделали детальный (дважды) визуальный осмотр с использованием высотного дрона. И, к сожалению, мы вынуждены констатировать отсутствие признаков жизнедеятельности Натальи Наговициной. Все спасательные операции прекращены», — написал Эдуард Кубатов в своих соцсетях.

Эдуард Кубатов также опубликовал видео осмотра, подтверждающее отсутствие надежды на спасение альпинистки. По его словам, кыргызская сторона приложила максимум усилий для спасения альпинистки, но высота, плохие погодные условия и жесткая посадка вертолета затруднили операцию. Он поблагодарил правительство и Министерство обороны Кыргызстана, военных пилотов, спасателей и альпинистов за участие в операции.

Наталья Наговицина застряла на пике Победы 12 августа на высоте 7,2 тыс. метров. Альпинистка сломала ногу во время спуска. Попытки ее эвакуации завершились 25 августа. На следующий день, 26 августа, сын пострадавшей Михаил Наговицин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о помощи.

