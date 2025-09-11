В Госдуме призвали быть осторожнее в телефонных разговорах в дни выборов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства призвала россиян к бдительности при разговорах в мессенджерах и по телефону с незнакомыми. Председатель комиссии Василий Пискарев заявил, что «внешние силы» готовят провокации в ходе предстоящих в России 12–14 сентября выборов.

Как утверждает депутат, недружественные страны обычно пытаются использовать дни голосования для дискредитации избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране. В этом году в работу якобы включились сотрудники западных спецслужб, СМИ, международных и зарубежных неправительственных организаций.

По словам господина Пискарева, прогнозируется увеличение попыток вовлечь россиян, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий на избирательных участках. «Призываем к бдительности при телефонных разговорах и контактах в мессенджерах с незнакомыми лицами»,— цитирует депутата пресс-служба комиссии.

Напомним, 14 сентября прямые выборы губернаторов пройдут в 20 регионах. На новые сроки идут 12 действующих глав регионов. 11 из них баллотируются от «Единой России» (ЕР), еще один (Олег Николаев в Чувашии) — от «Справедливой России — За правду», но и его выдвижение поддержала ЕР. В августе представители 13 российских партий приняли участие в обучающем семинаре по наблюдению за выборами, который состоялся в Общественной палате.

Подробности — в материале «Ъ» «К провокациям будь готов».