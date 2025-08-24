К провокациям будь готов

Представители 13 российских партий приняли участие в обучающем семинаре по наблюдению за выборами, который состоялся в Общественной палате. Обучение проходило по обновленным методикам общественного наблюдения, разработанным Общественной палатой и ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Теперь в них больше внимания уделено практическим занятиям, а также расширен раздел, посвященный возможным провокациям и конфликтным ситуациям, которые могут возникнуть на избирательных участках. Партийцы полученными знаниями остались довольны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Обучающий экспресс-семинар для политических партий по наблюдению за предстоящими в сентябре выборами прошел в Общественной палате 22 августа. Представителей 13 партий познакомили с методиками наблюдения, разработанными ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» и Общественной палатой РФ. «Мы всегда призываем наших коллег к постоянному диалогу с политическими партиями о том, как проходят кампании и как можно объединить усилия в контроле за реализацией избирательных прав граждан»,— заверил политиков председатель ассоциации, член Совета по правам человека при президенте Александр Брод.

Задача тренинга — дать наблюдателям простой ключевой алгоритм для каждой ситуации, объяснил федеральный координатор «Независимого общественного мониторинга» Алексей Песков.

По его словам, к новому избирательному циклу учебный курс прошел существенную модернизацию — в частности, там стало больше практических задач, также существенно расширен раздел, посвященный предотвращению конфликтов и возможных провокаций.

В качестве потенциального источника конфликта участникам семинара предложено рассматривать такие ситуации, как попытки повторного голосования или голосования за других лиц, вброс в ящик для голосования бумаг неустановленного образца, необоснованное требование ручного пересчета на участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней, или повторного подсчета голосов на участке, порча избирательных бюллетеней. Кроме того, провокацией, по мнению организаторов обучения, следует считать подачу наблюдателем большого количества жалоб или непрерывные замечания («придирки») с его стороны к участковой комиссии, а также постоянное перемещение наблюдателя по участку.

В подобных случаях наблюдателям рекомендовано зафиксировать все происходящее, потом доложить в штаб общественного наблюдения, а уже получив оттуда инструкции, приступать к активным действиям. Им также следует избегать «деструктивных форм взаимодействия» с другими участниками избирательного процесса, таких как грубость, повышение голоса или вмешательство в работу комиссии. «Запросы и замечания формулируйте в виде вопросов или предложений, а не обвинений, это снижает вероятность конфликта»,— говорится в методических рекомендациях. Участников наблюдения даже снабдили подходящими формулировками, которые следует использовать. Например, не стоит говорить: «Вы нарушаете закон! Я буду жаловаться!» Правильная формулировка: «В ваших действиях может содержаться отклонение от законодательства. Прошу объяснить ваши действия».

Партийцы в беседе с “Ъ” признались, что остались довольны тренингом.

«Емко и информативно»,— оценил учебный курс исполнительный секретарь партии «Зеленые» Константин Атаян и пообещал обязательно внедрить полученные знания в инструктажи для наблюдателей в региональных отделениях. Павел Хоба из Российской партии пенсионеров похвалил материал за доступность, а председатель Демократической партии Александр Зорин отметил, что главное — это прозрачность избирательного процесса для населения.

Анастасия Корня