СКР предъявил обвинение по делу об убийстве девушки в апарт-отеле в Петербурге

Следователь предъявил молодому человеку обвинение в убийстве несовершеннолетней девушки с особой жестокостью (п. «д» ч.2 ст.105 УК) в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Девятиклассницу нашли зарезанной в номере апарт-отеля In2it вечером 7 сентября. На ее теле обнаружили не менее 30 колото-резаных ранений. Со своим убийцей по имени Максим, которому на тот момент было 16 лет, жертва познакомилась два года назад на онлайн-платформе Roblox, впоследствии у них завязались отношения. Родители погибшей 15-летней девушки были против их общения, и в апреле этого года она сказала матери, что рассталась с Максимом.

Артемий Чулков