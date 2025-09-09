Пытавшийся покончить с собой после убийства девятиклассницы юноша пришел в сознание

Молодой человек, убивший 15-летнюю школьницу в петербургском апарт-отеле, пришел в сознание в петербургской больнице после попытки самоубийства. Об этом пишет RT.

Девятиклассницу нашли зарезанной в номере апарт-отеля In2it на Витебском проспекте вечером 7 сентября. На ее теле обнаружили не менее 30 колото-резаных ранений. Со своим убийцей по имени Максим, которому на тот момент было 16 лет, девушка познакомилась два года назад на онлайн-платформе Roblox, впоследствии у них завязались отношения. Родители погибшей были против их общения, и в апреле этого года она сказала матери, что рассталась с Максимом.

Артемий Чулков