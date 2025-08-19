Удмуртия увеличила экспорт молочной продукции в Китай и Египет на 20% за год

6,8 тыс. т молочной продукции вывезли из Удмуртии в Египет и Китай с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

14 августа специалисты управления проконтролировали отправку 25 т сухой молочной сыворотки из Глазовского района в Китай. Вся продукция признана безопасной и соответствует требованиям страны-импортера.

Напомним, 4 тыс. т рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года. 25 июля специалисты управления проконтролировали отправку 285 т рапсового масла.